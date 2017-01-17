В Риге обнаружили более 3000 литров нелегального дизтоплива (3)

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Происшествия | 17 января 2017 года, 10:32

Сотрудники Управления таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) 11 января, обследовав территорию гаражей в одном из районов Риги, обнаружили 3200 литров нелегально хранившегося дизтоплива. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

На принадлежащей юридическому лицу арендованной частным лицом - мужчиной 1979 года рождения - гаражной территории было обнаружено 10 пластмассовых баков, три из которых были заполнены дизтопливом.

Проверка показала, что баки соединены с насосами и устройствами для заправки горючим, что свидетельствует о возможной реализации горючего.

Как пояснил арендатор территории, дизтопливо было слито с грузовых автомашин, осуществляющих международные грузоперевозки из России.

Начато дело об административном нарушении, в его рамках изъято 3200 литров дизтоплива, 10 пластмассовых баков и оборудование для заправки.

Комментарии 3
всемдобра37 минут назад
преступление века.примерно на 1000 км для груженой фуры.
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Ух ты !21 минуту назад
На самом топливе так и написано--контробанда ?.Домыслы всякие.Для грузовиков это 1-2 дня работы.
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всемдобра35 минут назад
на 100, конечно.
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