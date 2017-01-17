Происшествия |

Вчера в 3.54 утра сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) выехали на вызов в жилой дом в рижском микрорайоне Ильгуциемс, где горела квартира на четвертом этаже. В квартире был обнаружен ребенок примерно полутора лет, которого врачам спасти не удалось.

В квартире на площади 5 кв. м горела мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

Полуторагодовалая девочка находилась в квартире одна.

О задымлении в квартире сообщили соседи. В доме горела квартира на четвертом этаже, огонь был виден в окно. В квартире был обнаружен ребенок и передан врачам, но спасти его не удалось.

Как уточнила представитель Госполиции Сигита Пилдава, в пожаре погибла девочка в возрасте года и восьми месяцев.

Мать, по ее собственным объяснениям, на минуту вышла из квартиры со знакомыми. Квартира, где произошла трагедия, принадлежала знакомым, и семья там постоянно не жила.

Как пишет Skaties.lv, местные жители рассказали, что семья какое-то время в квартире не жила, возможно они были в кризисном центре. Известно, что в этой семье - несколько детей, которые в минувший понедельник вновь были замечены в квартире. По словам одной из соседок, почувствовав запах дыма, она вышла на лестничную площадку и увидела, как мать детей бежит в квартиру и зовет на помощь.

Чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия, Госполиция завела дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья лица.

В последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей. 10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.

Фото: Диана Эйсака, Degpunktā, skaties.lv