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Госполиция начала уголовный процесс в отношении двоих латвийцев, которые запустили интернет-проект, предлагавший нелегальный просмотр 201 телевизионного канала. Об этом сообщает Diena.

Название ресурса не раскрывается. Известно лишь, что он был зарегистрирован в доменной зоне .us, а данные размещались на сервере за пределами Латвии. В течение года сайт посетили порядка 500 000 человек - каждый день им пользовались в среднем 1000 пользователей.

В Госполиции подчеркивают, что сайт активно рекламировался в социальных сетях, "в результате чего количество пользователей ежедневно увеличивалось, а владельцы сайта получали прибыль от кликов пользователей на рекламу". Создатели сайта также просили посетителей делать перечисления, используя короткие сообщения.

Во время обысков, которые прошли в Латгале, были изъяты носители данных и получен доступ к серверам, в результате чего работу сайта полиции удалось остановить.

Как говорится в сообщении Госполиции, работа была проведена при сотрудничестве с обществом "За легальный контент", члены которого признаны потерпевшими в этом деле, поскольку им принадлежат эксклюзивные права на распространение того контента, что транслировался на пиратском сайте. Заявлено, что убытки превышают сумму в 50 минимальных заработных плат или более 19 000 евро.