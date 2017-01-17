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Вскрылись шокирующие детали произошедшего минувшей ночью в Ильгуциемсе пожаре, унесшем жизнь полуторогодовалой девочки, оставленной без присмотра. Как сообщает программа TV3 ziņas, мать погибшего ребенка, которой только 19-ать лет, является ранее судимой за грабеж наркоманкой, у которой, вероятно, есть еще двое детей. Об этом пишет skaties.lv.

Как сообщалось, это очередной случай в этом году, когда из-за безответственности родителей, лишается жизни ребенок, а госучреждения реагируют только после трагедии. Перед журналистами TV3 на месте происшествия открылась ужасающая картина - обгорелая детская коляска, в которой были оставлены детские вещи розового цвета, стоит на лестничной площадке. Квартира на четвертом этаже опечатана. Это свидетельства трагических событий.

Как выяснилось, проживающая на Тейке 19-летняя женщина вместе с полуторогодовалой дочерью только вчера приехала в гости в эту квартиру. Визуально все выглядит солидно - новые двери, пластиковые окна, а не старые деревянные, которые стоят в соседских квартирах.

Поздней ночью мать вместе с подружкой отправилась за сигаретами. Ребенок остался один.

"Когда вызвал спасателей, уже минут через 10 ГПСС были здесь. Все быстро проверили, все оперативно. Не знаю, может быть виной всему короткое замыкание", - сказал житель дома Александр.

Сосед в тот момент еще даже и не подозревал, что в соседней квартире погиб ребенок. Когда спасатели прибыли, огонь в квартире уже горел открытым пламенем. В квартиру они попали, взломав дверь.

"Было констатировано, что в квартире горели вещи, на площади примерно 5 квадратных метров, вероятная причина возникновения пожара - оставленная без присмотра свеча", - сказал майор ГПСС Угис Вейшс.

По неофициальной информации, женщина была судима за ограбление и недавно вышла из мест заключения. Скорее всего, она также является бывшей наркоманкой. Полиция подтвердила, что мать ребенка в свои 19-ать лет имеет основательное досье, однако какие именно преступления она совершила, не раскрывается. Сейчас матери грозит уголовная ответственность по статье 141 Уголовного закона - за оставление в беспомощном состоянии.

По словам начальника участка полиции Курземского района Риги Евгения Задорожного, мать ребенка отсутствовала недолго - по крайней мере, так она указала в свидетельских показаниях.

"Поняла, что квартира горит, но уже было поздно. Сейчас не известно, употребляла ли она наркотики или алкоголь. Нашли в квартире мертвую маленькую девочку. Скончалась, как от ожегов, так и от отравления. Все вместе", - сказал полицейский.

Инспекция по защите прав детей открыла еще более ужасающую картину - возможно, у женщины есть еще двое детей. Сегодня социальные службы еще собирают информацию, чтобы выяснить ситуацию.

"Сейчас не можем сказать более детальную информацию, посмотрим, какая информация есть в социальной службе и в сиротском суде. Были ли ранее замечены риски. Это мы сможем сказать через какое-то время. Сейчас надо смотреть, что случилось, каковы были действия матери", - сказала глава Госинспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

В свою очередь Начальница отдела Криминальной полиции Курземского участка Риги Лена Кейне-Каштальяна шокирована безразличием молодой женщины. "На ее лице не было никаких эмоций, хотя это самое ужасное, что может быть - потерять ребенка", - сказала представитель правоохранительных органов.

Как сообщалось, в последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей. 10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.

Фото: Янис Зверс (Jānis Zvērs)