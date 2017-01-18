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В ночь на вторник в Тукумсе у пьяных родителей забрали малыша, с которым они в столь позднее время вышли на прогулку, сообщила председатель сиротского суда Тукумсского края Агнесе Вембре.

Сообщение о пьяных родителях, которые ночью находились на улице с ребенком в возрасте года и четырех месяцев, сиротский суд получил от муниципальной полиции около часа ночи.

Вембре сообщила, что малышу нужна помощь медиков и предполагается, что он в течение длительного времени будет находиться в медицинском учреждении.

"Установлено, что родители не в состоянии о нем позаботиться", - сказала о ситуации в семье председатель сиротского суда.

Также, как сообщили в сиротском суде Тукумсского края, вчера вечером в социальных сетях сообщение о еще одном, найденном на улице трехлетнем ребенке. Глава сиротского суда Агнесе Вембре сама вмешалась в разрешение ситуации.

В этом случае ребенку также была оказана помощь медиков, в настоящее время с ним находится отец. Председатель сиротского суда сообщила, что ребенок, скорее всего, вернется в семью.

Судья подчеркнула, что цель сиротского суда не заключается в том, чтобы забирать детей из семьи, но оба случая будут рассмотрены и о них будет информирована социальная служба края.

Более подробные комментарии по ситуации в каждой из семей руководитель сиротского суда не предоставила.