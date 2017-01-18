Происшествия |

В Огре, в одной из квартир городского социального дома на улице Индрану было найдено тело 64-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщает портал ogrenet.lv, в минувшее воскресенье, 15 января к работникам муниципальной полиции Огре обратилась жительница социального дома, обеспокоенная тем, что уже несколько дней не видела своего соседа, поскольку двери в его дом были закрыты, а на стук он не откликался. Позже также выяснилось, что мужчина был болен и нуждался в особом уходе.

Женщина, которая ухаживала за соседом, пояснила, что мужчина ранее получал угрозы в свой адрес.

Прибывшие на место полицейские попытались попасть в квартиру, однако, после того, как мужчина не ответил на стук в дверь, стражи порядка решили заглянуть в квартиру через окно (мужчина жил на первом этаже) и заметили лежащего возле кровати человека.

Стражи порядка также заметили на снегу под окном отпечатки подошвы женской обуви. Как рассказали соседи, в субботу, 14 января возле окон была замечена некая женщина, которая позже рассказала своей знакомой, что ее спутник жизни мог убить постояльца социального дома.

На место происшествия были вызвали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и бригада "скорой" помощи.

Когда спасатели открыли дверь, полицейские обнаружили в квартире, в луже крови тело мужчины 1953 года рождения со следами насильственной смерти. Также полицейские обнаружили следы крови на стене и занавесках. У мужчины была констатирована травма головы.

Как сообщили в Госполиции, подозреваемого в преступлении задержали в тот же день. Им оказался мужчина 1961 года рождения, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. В момент задержания мужчина был сильно пьян и не держался на ногах, а также на его одежде были обнаружены следы крови. Ранее мужчина уже был судим за убийство.

Тем временем как сообщили в муниципальной полиции Огре, адрес, по которому произошло убийство, хорошо известен полиции, поскольку стражи порядка регулярно получали жалобы от соседей о том, что в квартире, где был обнаружен убитый мужчина, проходили пьянки, а также употреблялись наркотики.