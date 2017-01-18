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Вступил в силу приговор о 15 годах тюремного заключения для кокнесского педофила Виктора Диклабса 1961 г. рожд., сообщила помощник судьи Земгальского окружного суда Инета Витолиня.

1 июня прошлого года Айзкраульский районный суд приговорил Диклабса к такому сроку за сексуальное насилие над десятимесячным младенцем.

Приговор был обжалован в Земгальском окружном суде, который 8 сентября вынес решение его не менять. Это решение не было обжаловано, и приговор вступил в силу.

Кроме того, решением суда с Диклабса в пользу потерпевшей взыскана моральная компенсация в размере 7000 евро и компенсация в пользу государства в размере ранее выплаченной государственной компенсации на сумму 1260 евро.

Преступление было совершено в августе 2015 года во время распития алкогольных напитков в квартире матери девочки. Женщина и гостившая у нее компания на время вышли из квартиры, оставив девочку с обвиняемым, который был гражданским супругом матери. В их отсутствие мужчина надругался над младенцем. В тот же день Диклабс был задержан.

Во время расследования он признал свою вину в содеянном, но мотивировать свои действия не смог.