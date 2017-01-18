Латвийцев предупреждают: неизвестный рассылает девочкам непристойные фото (4)

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Происшествия | 18 января 2017 года, 17:39

Некий Андрис Мазуриньш предупреждает пользователей социальной сети Facebook о злоумышленнике, который рассылает маленьким девочкам непристойные фотографии, пишет NRA.

"Появился мошенник, который представляется малолетним и в шлет маленьким девочкам в Instagram свои непристойные фотографии, прошу, проверьте телефоны своих детей и поделитесь этой информацией!!!", - пишет Андрис.!!!", - пишет Андрис.

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Эта информация вызвала ажиотаж со стороны пользователей соцсети. Ею поделились более чем 2,5 тысячи раз. Некоторые из комментаторов сообщили, что поделились этой информацией с полицией, а некоторые выразили недоумение, что маленьким девочкам делать в такой социальной сети, как Instagram.

Комментарии 4
Вася53 минуты назад
А что дети делают в социальных сетях? Прежде всего виноваты родители детей, которые покупают детям дорогие планшеты, компьютеры, телефоны и допускают детей к социальным сетям и совершенно не контролируют детей.
И поставьте бесплатный Родительский контроль и проблем не будет и извращенцы не будут трогать ваших детей.
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Оксана Сан59 минут назад
Предупредил -- это хорошо. Но что в социальной сети для совершеннолетних делают малолетние лица?! Самая лучшая профилактика сексуального насилия (совращения) малолетних лиц -- это отсутствие аккаунта у ребёнка в социальной сети. Ребёнок -- это потенциальная жертва. И в первую очередь должны это понимать родители и следить за своими детьми, обеспечивая им безопасное существование.
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Неужели так сложно в наше время....36 минут назад
....определить местонахождение и поймать негодяя? Было бы желание. Попробуйте опубликовать призыв о присоединении к России - и вас вычислят в течение 5 минут.
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