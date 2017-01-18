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Некий Андрис Мазуриньш предупреждает пользователей социальной сети Facebook о злоумышленнике, который рассылает маленьким девочкам непристойные фотографии, пишет NRA.

"Появился мошенник, который представляется малолетним и в шлет маленьким девочкам в Instagram свои непристойные фотографии, прошу проверьте телефоны своих детей и поделитесь этой новостью!!!", - пишет Андрис.

Эта информация вызвала повышенный интерес со стороны пользователей соцсети. Ею поделились более чем 2,5 тысячи раз. Некоторые из комментаторов сообщили, что поделились этой информацией с полицией, а некоторые выразили недоумение, что маленьким девочкам делать в такой социальной сети, как Instagram.