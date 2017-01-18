В Елгаве эвакуировали магазин: с крыши начал обваливаться кафель
Происшествия | 18 января 2017 года, 21:10
Десятки людей сегодня вечером были эвакуированы из торгового центра Pilsētas pasāža в Елагве. Об этом сообщает портал zz.lv, а также пользователи соцсетей.
Как отмечают очевидцы, которых попросили покинуть здание, на втором этаже торгового центра, около спортивного магазина начал отваливаться кафель.
«Я видел, как плитка начала отваливаться одна за другой», - рассказал посетитель.
Другие пользователи указывают на проблемы с крышей здания.
Причины происшествия будут выяснять специалисты.
Фото из Facebook