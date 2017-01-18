Происшествия |

Десятки людей сегодня вечером были эвакуированы из торгового центра Pilsētas pasāža в Елгаве. Об этом сообщает портал zz.lv, а также пользователи соцсетей.

Как отмечают очевидцы, которых попросили покинуть здание, на втором этаже торгового центра, около спортивного магазина с потолка начал отваливаться кафель.

«Я видел, как плитка начала отваливаться одна за другой», - рассказал посетитель.

Другие пользователи указывают на проблемы с крышей здания.

Причины происшествия будут выяснять специалисты.

Фото из Facebook