В Елгаве эвакуировали т/ц: в магазине начал разрушаться потолок (9)

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Происшествия | 18 января 2017 года, 21:10

Десятки людей сегодня вечером были эвакуированы из торгового центра Pilsētas pasāža в Елгаве. Об этом сообщает портал zz.lv, а также пользователи соцсетей.

Как отмечают очевидцы, которых попросили покинуть здание, на втором этаже торгового центра, около спортивного магазина с потолка начал отваливаться кафель.

«Я видел, как плитка начала отваливаться одна за другой», - рассказал посетитель.

Другие пользователи указывают на проблемы с крышей здания.

Причины происшествия будут выяснять специалисты.

Фото из Facebook

Комментарии 9
Irina Irishka 10 часов назад
Это Латвия
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Хаврон 8 часов назад
С крыши начал обваливаться кафель! - ???- модератора головой бы об этот кафель! - смешно.
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Jelena Irbe 9 часов назад
Может у нас тоже землятресение...?
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