Происшествия |

Вечером 18 января сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились в Пардаугаву, где на улице находились двое нетрезвых мужчин с маленьким ребенком.

Прибывшие на место полицейские обнаружили довольно пьяного молодого мужчину, который сидел в сугробе. Рядом с ним стоял маленький мальчик, который при виде сотрудников полиции начал убегать. Один из полицейских направился вслед за малышом.

Через некоторое время к полицейскому и сидящему в сугробе мужчине подошел еще один парень и поинтересовался, куда делся ребенок. Выяснилось, что это 27-летний старший брат маленького мальчика, которого он оставил ненадолго под присмотр пьяного друга. К этому моменту полицейский привел и убежавшего мальчика.

Его старший брат признался, что выпил и сообщил, что пока он не протрезвеет, о мальчике может позаботиться их средний брат, живущий неподалеку. Проверка на алкоголь показала в его крови 1,34 промилле.

Тем временем, лежащий в сугробе друг начал проявлять активность – кричать, ругаться, толкаться, пытался залезть в полицейский транспорт. Агрессора доставили в дежурную часть, где выяснилось, что в его крови 2,34 промилле алкоголя. Мужчине выписали штраф за мелкое хулиганство – 100 евро.

Восьмилетнего мальчика отвезли к среднему брату, который обещал о нем позаботиться до прихода матери. Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.