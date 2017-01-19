Происшествия |

В рижском районе Саркандаугава сегодня в пожаре пострадали 8 человек. При этом эвакуированы и спасены 53 человека из горящей пятиэтажки.

Как сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на место происшествия на пульт поступил в 12.21. На месте ЧП пожарные констатировали, что из подвала дома на проспекте Виестура валит дым. На площади около 30 квадратных метров горели вещи, бытовой мусор и старая мебель.

Из задымленного дома помощью специальных масок были эвакуированы 23 человека, восьми из которых потребовалась медицинская помощь.

.@ugunsdzeseji lokalizējuši paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Viestura prospektā. No piedūmotās ēkas tika evakuēti 23 cilvēki. pic.twitter.com/Xo3r3SvVna — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 января 2017 г.

Еще 30 человек были эвакуированы из соседнего с горящим дома. В 15.15 пожар был локализован и сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации возгорания.