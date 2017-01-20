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Из-за крупного ДТП временно перекрыто движение на Лиепайском шоссе на участке возле моста через Лиелупе, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

На участке шоссе возле моста со стороны Риги на скользкой дороге произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, которые перевозили легковые автомашины.

Водителей просят объезжать место аварии по другим дорогам, например, по Елгавскому шоссе.

Движение на этом участке будет заблокировано еще около трех часов.