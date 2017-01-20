На Лиепайском шоссе столкнулись две фуры: движение блокировано (1)
Происшествия | 20 января 2017 года, 08:27
Из-за крупного ДТП временно перекрыто движение на Лиепайском шоссе на участке возле моста через Лиелупе, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
На участке шоссе возле моста со стороны Риги на скользкой дороге произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, которые перевозили легковые автомашины.
Водителей просят объезжать место аварии по другим дорогам, например, по Елгавскому шоссе.
Движение на этом участке будет заблокировано еще около трех часов.
пошли грузы 200.Как в прошлом году.
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