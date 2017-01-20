Происшествия |

К аварии, которая произошла сегодня рано утром на шоссе Рига-Лиепая, причастны автомашины с нидерландскими номерными знаками, сообщили в Госполиции.

Движение на участке шоссе возле моста через Лиелупе блокировано вот уже 6-7 часов. На месте ДТП работают ответственные службы, чтобы освободить проезжую часть.

Полиция пока не может прогнозировать, когда сможет возобновить движение на этом участке дороге, так как для того, чтобы убрать потерпевшую аварию технику, нужны огромные усилия.

Как пишет в своем аккаунтре на Twitter журналист Латвийского телевидения Янис Зверс, столько разбитых в ДТП транспортных средств на одном отрезке латвийской дороги он не видел никогда.

Tik daudz sadauzītu auto uz LV ceļiem vienuviet neesmu redzējis nekad. Reportāža šovakar @TV3zinas pic.twitter.com/6p7lVbWnYy — Jānis Zvērs (@janiszvers) January 20, 2017

Как сообщалось, на участке Лиепайского шоссе возле моста со стороны Риги на скользкой дороге произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей - "Iveco" и "Mercedes Benz". И хотя первоначально сообщалось, что в прицепах перевозились легковые машины, на самом деле там перевозились кабины к грузовым автомобилям. Эту информацию подтвердили в полиции.

Согласно предварительной информации, один из грузовиков занесло на скользкой дороге, но водитель сумел удержать его на проезжей части и остановиться, однако ехавший позади второй грузовой автомобиль в него врезался. От удара оба грузовика съехали с проезжей части, а их прицепы остались на дороге, перегородив ее. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителей просят объезжать место аварии по другим дорогам, например, по Елгавскому шоссе.