Происшествия |

18 января около 13 часов дня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов на канал Югла.

Свидетель сообщил, что по льду ходит женщина и выразил опасения, что она может провалиться. Через несколько минут на место прибыл экипаж, но к тому моменту женщина уже находилась в воде. Действовать нужно было быстро, поэтому полицейские не стали ждать, когда приедут специально обученные спасатели и решили воспользоваться тросом, который уже приготовил для спасения свидетель происшествия.

Через некоторое время полицейским удалось вытащить провалившуюся под лед женщину. Пострадавшую отвели в патрульную машину, чтобы дать ей согреться. А чтобы женщина быстрее оказалась в руках медиков, полицейские решили выехать навстречу скорой.

Рижская муниципальная полиция выражает благодарность свидетелю и своим сотрудникам.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija