Происшествия |

Спустя 12 часов ответственным службам удалось освободить проезжую часть на двух полосах на Лиепайском шоссе у моста через Лиелупе , где сегодня утром потерпели аварию два грузовика, сообщили в Госполиции.

Сегодня утром в 4.35 на упомянутом участке скользкой дороги произошло столкновение двух фур Iveco и Mercedes Benz, с Нидерландскими номерными знаками. В прицепах также перевозились грузовики без прицепов.

Как написал в своем аккаунте на Twitter журналист Латвийского телевидения Янис Зверс, столько разбитых в ДТП транспортных средств на одном отрезке латвийской дороги он не видел никогда.

Tik daudz sadauzītu auto uz LV ceļiem vienuviet neesmu redzējis nekad. Reportāža šovakar @TV3zinas pic.twitter.com/6p7lVbWnYy — Jānis Zvērs (@janiszvers) January 20, 2017

Согласно предварительной информации, один из грузовиков занесло на скользкой дороге, но водитель сумел удержать его на проезжей части и остановиться, однако ехавший позади второй грузовой автомобиль в него врезался. От удара оба грузовика съехали с проезжей части, а их прицепы остались на дороге, перегородив ее. Пострадавших в результате ДТП нет.