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Торговый центр Pilsētas pasāža, который позавчера по техническим причинам был закрыт, завтра, 21 января, возобновит свою работу. Об этом сообщили в компании Marno J, которой принадлежит торговый центр, пишет nra.lv.

Компания, а также Елгавское самоуправление сообщили, что согласно заключению Госбюро по контролю за строительством, эксплуатация центра может быть продолжена. Само бюро пока этот вопрос не комментирует.

До того, как центр возобновит эксплуатацию, компания Marno J должна обеспечить ремонт плитки на втором этаже. В компании, между тем, заявили, что ремонт был произведен сегодня, и в субботу центр возобновит работу в обычном режиме.

Уже сейчас владельцы автомобилей, припаркованных на территории торгового центра, имеют возможность их забрать, предварительно связавшись с охранной службой центра по телефону 20170753. В данный момент на территории Pilsētas pasāža находятся 20 автомобилей.

Напомним, Госбюро по контролю за строительством начало проверку в торговом центре Pilsētas pasāžа после того, как там стала отваливаться плитка пола. Признаков угрозы для несущих конструкций здания бюро не обнаружило.

Фото: Gaļina Kudrjavceva/LETA