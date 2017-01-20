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Случай с попавшей в автоаварию на BMW ведущей шоу Lauku sētāна LNT Санитой Розенбергой, находящейся на последнем месяце беременности, вызвал ажиотаж у пользователей соцсетей. Женщина на автомашине BMW дрифтовала по лесу в Серенской волости Елгавского края и в конце концов попала в аварию, но несмотря на это готовится к новому заезду.

В интервью Skaties.lv будущая мамочка пояснила, почему не боится испытывать жизнь, будучи в положении.

"Те, кто считает, что женщина в положении не может наслаждаться зимой на BMW, пусть идут к тем, кто считает, что женщине 9 месяцев надо сидеть дома! И оплакивать то, что она ничего не может - к тем, кто считает беременность болезнью", - иронизирует Санита.

Она уже растит сына и подчеркивает, что во время первой беременности не боялась наслаждаться жизнью. Сын родился здоровым, а у мамы в памяти остались хорошие воспоминания о том времени, отмечает Skaties.lv.

"Я была сумасшедшей с первым малышом, а со вторым чудом еще более сумасшедшая! Меня не пугает негативное отношение людей или противные комментарии. Вместе со мной мои самые лучшие друзья и семья. Они меня поддерживают в любой жизненный период. Я боец, а не те крысы, которые ходят вокруг меня", - говорит будущая мамочка.

Она уверена, что нет смысла во время ожидания рождения ребенка валяться на кровати и жаловаться на то, что все плохо.

"Те, которые все время пищат, что ничего не могут, пусть посмотрят с другой стороны – все возможно, если хорошо захотеть. Вы, пискли! Сильных девчонок ничего не напугает и для них ничего трудного нет. Живем один раз! Надо наслаждаться и ловить мгновения, пока можем!", - заявила Санита, добавив, что уже планирует новый дрифт.

Фото из личного архива Саниты Розенберги, Skaties.lv