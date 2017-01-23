Происшествия |

20 января сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс на семейный конфликт.

Прибывшие на место полицейские отправились в квартиру, из которой доносились женские крики. Из квартиры выбежала женщина, и, увидев полицейских сообщила, что ее гражданский муж, будучи в алкогольном опьянении, напал на нее с ножом. Рука женщины была в крови.

Полицейские сразу же зашли в квартиру, где на кухне встретили мужчину. Рядом с ним лежал нож. Мужчина сразу был задержан.

Женщина рассказала, что ее гражданский муж несколько дней пил, а полицию она решила вызвать, когда он устроил скандал и угрожал ей физической расправой. После устных угроз мужчина взял нож и попытался им ударить, но он попал по пальцу. После этого он взял вилку и вколол сожительнице в ногу.

Все это происходило в присутствии двух общих детей и племянников.

Во время разговора с полицией женщина рассказала, что однажды муж ее уже пырнул под ребра, но она его простила. Но в этот раз женщина решила написать заявление. Увечья, нанесенные женщине, были несерьезными, поэтому от предложения вызвать «скорую» она отказалась.

На место вызваны сотрудники Госполиции, которые переняли работу на месте происшествия.