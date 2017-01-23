Происшествия |

В социальной сети Facebook растиражировано фото, на котором видно, как автомашина серии BMW 5 съехал в кювет. ДТП произошло в конце минувшей недели. Как пишет Kasjauns, пользователи соцсети активно обсуждают аварию, указывая, что надо очень постараться на ровном участке дороги, съехать в овраг, где врезаться в деревянную балку, которая предотвратила падение машины на дно оврага.

ДТП прокомментировала и Госполиция: "Сегодня, в 11:28 был получен вызов на улицу Марупите. По первоначальной информации водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет". Полиция также сообщает, что в аварии никто не пострадал. С какой скоростью ехал BMW полиция не информирует.

Фото: kasjauns.lv, свидетели