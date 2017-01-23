Происшествия |

Местные жители волости Усмас обеcпокоены состоянием дорог, так как за эту зиму уже дважды в канаву съезжал школьный автобус, сообщает nra.lv.

"Вот так везут в школу детей. Уже второй раз за эту зиму. Что еще должно произойти, чтобы хоть что-то было сделано? Детей возят каждый день, дорога не убрана - участок от озера Усмас через Циркале, " - пишет местная жительница Зане.

Записью Зане пользователи в социальных сетях поделились более 2000 раз. Комментаторы возмущены.

"Наверное, должно произойти нечто ужасное, чтобы очнулись те, кто сидят наверху в мягких креслах!" - пишет Эвита. В свою очередь, другие комментаторы указывают, что необходимо ездить осторожнее и заботиться о своевременной замене зимних покрышек. "В таком состоянии сейчас почти все дороги, было бы наивно полагать, что они будут почищены. Может быть не нужно лениться и гудеть, а поставить на колеса автобуса цепи?" - пишет Марек.

Предприятие Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей сообщать о затрудненных условиях езды, или других происшествиях, связанных с дорожным движением, по круглосуточному телефону 80005555, а также писать на официальный профиль предприятия в социальных сетях Twitter и Facebook.

фото: Zane Āboliņa/Facebook