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Утечка примерно двух кубометров масла из списанного трансформатора на территории Плявиньской ГЭС вызвала загрязнение и угрозу для окружающей среды, сообщила представитель Государственной службы охраны среды (ГСОС) Марута Буклевича.

В воскресенье во второй половине дня охрана Плявиньской ГЭС обнаружила утечку масла в водохранилище и сообщила о ней ответственным службам. На территории ГЭС рядом с водохранилищем давно были помещены в резерв два трансформатора большой мощности. Утечка масла произошла из одного из них.

Масло вытекло на лед водохранилища, образовалось загрязнение площадью около 20 кв. м.

Работы по локализации загрязнения продолжаются. ООО "Eko Osta" ведет сбор нефтепродуктов со льда, Государственная пожарно-спасательная служба ставит абсорбирующие нефть боны.

Инспекторы ГСОС выясняют причины утечки трансформаторного масла и причиненный окружающей среде вред.