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Поисковая организация Bezvests.lv в своем профиле на Facebook сообщила, объявленный в розыск Интарс Павелс Звирбулис найден.

Хорошие новости поступили от работников полиции. По словам правоохранителей, парень жив и здоров. "Большое спасибо всем, кто делился информацией, тем, кто звонил и писал нам, всем, кто желал помочь найти парня", - сказано в сообщении. Других подробностей не приводится.

Как сообщалось, 31-летний житель Ливаны Прейльского края Интарс Павелс Звирбулис(1985 г.р.) пропал без вести 5 ноября 2016 года. По словам близких, в тот день в 14:20 собирался возвращаться из Риги домой в Ливаны, о чем сообщил по телефону, но до дома так и не доехал до сих пор.

Последний раз его видели в тот же день в Риге, больше никаких вестей о себе не подавал. Для мужчины нехарактерно пропадать таким образом, по словам родных, ранее Интарс Павелс всегда был активным пользователем социальных сетей, а с 5 ноября в интернете больше не появлялся. Телефон также отключен.

фото Bezvests.lv