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Рижский окружной суд сегодня в апелляционной инстанции частично удовлетворил иск Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) к порталу Tvnet.lv в связи с публикацией статьи-мнения о сдаче помещений в аренду для частного мероприятия российского композитора Игоря Крутого 29 июля 2014 года.

Суд обязал Tvnet опубликовать извинения за оскорбление чести и достоинства ЛНОБ и должностных лиц ЛНОБ - Зигмара Лиепиньша, Инесе Эглите и Дайны Марковой - и взыскал в пользу ЛНОБ 50 тыс. евро. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Раймонд Лочмелис.

Рижский окружной суд взыскал с Tvnet меньшую сумму, чем суд первой инстанции, чей приговор подвергся резкой критике СМИ, усмотревших в нем угрозу для свободы слова. Суд Видземского предместья Риги в прошлом году решил взыскать с Tvnet 129,873 тыс. евро.

Рижский окружной суд решил также взыскать с Tvnet расходы на адвоката, но в меньшем размере, чем суд первой инстанции.

Приговор окружного суда может быть в 30-дневный срок обжалован в кассационном порядке в Верховном суде. Полный текст приговора будет доступен 7 февраля.

4 августа 2014 года портал Tvnet.lv опубликовал статью под названием "Как Латвийская национальная опера стала публичным домом для путинского двора". Псевдоним автора статьи - Оливер Эверт.

Как сообщалось, Игорь Крутой арендовал для своего юбилея большой зал ЛНО. Это обошлось ему в 9873 евро. Также, как подтвердил председатель правления ЛНО Зигмар Лиепиньш, Крутой пожертвовал ЛНО 120 тыс. евро.