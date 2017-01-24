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На прошлой неделе был задержан молодой человек, подозреваемый в рассылке непристойных изображений маленьким девочкам, информирует Государственная полиция.

С ноября прошлого года стражи порядка получили три заявления от родителей малолетних девочек, на некоего парня. В социальной сети Draugiem.lv от своего настоящего имени он отправлял детям собственные интимные фотографии, и просил от них того же в ответ. Специалисты изучили активность юноши в сети, и обнаружили большое количество рассылок, сделанных по той же схеме и так же отправленных несовершеннолетним.

По текущей информации жертвами могли стать, как минимум 9 девочек младше 12 лет, их число уточняется. У следователей есть информация, что подозреваемый, возможно, совершал подобные действия и в других социальных сетях, поэтому полиция просит детей или их родителей сообщить, если у них есть информация об этих событиях.

Молодому человеку всего 18 лет. Он проживает в Рижском районе, и в реальной жизни с пострадавшими знаком не был. Сейчас он находится под полицейским надзором. В связи с произошедшим начато два уголовных процесса. За преступления такого рода закон предусматривает наказание, в виде лишения свободы до 12 лет.