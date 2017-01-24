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В понедельник вечером сотрудники литовской полиции на территории Литвы обнаружили останки Ярослава Кухарского, объявленного в розыск 13 января 2017 года как без вести пропавшего, об этом, как информирует Bezvests.lv, сообщили родственники погибшего.

"Причина смерти - по результатам первичного осмотра - ненасильственная, за более подробными комментариями - следует обращаться к сотрудникам Госполиции. Дать более полное заключение о причинах смерти Ярослава стражи порядка смогут только по окончании проведенной экспертизы", - сказано в сообщении.

"Благодарим всех, кто не прошел мимо и активно помогал в поисках пропавшего мужчины, делился информацией и лично принимал участие в поисках на территории трех стран. Выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего", - пишет поисковая организация.

Напомним, сын пропавшего без вести через Facebook пытался найти своего отца, опубликовав пост 15 января.