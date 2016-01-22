Елгавский суд решил оставить под арестом мастера ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова, подозреваемого в шпионаже, сообщил его адвокат Геннадий Иванкин.

Адвокат считает, что оснований для такого решения у суда не было.

Более подробных комментариев он не дал.

В конце ноября Полиция безопасности сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже, то есть незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью их передачи иностранному государству непосредственно или через посредника.

Передача "Ничего личного" сообщила, что задержанный был членом "Согласия" и является ветераном войны в Афганистане. Он регулярно поддерживал контакты с бывшими сослуживцами в России и именно им мог передавать информацию о следующих по железной дороге грузах НАТО.

Красноперов работал в елгавском отделении LDz путевым мастером и возглавлял участок из 15 человек.