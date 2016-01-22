Суд оставил под арестом подозреваемого в шпионаже мастера LDz (2)
подозреваемого в шпионаже, сообщил его адвокат Геннадий Иванкин.Елгавский суд решил оставить под арестом мастера ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова,
Адвокат считает, что оснований для такого решения у суда не было.
Более подробных комментариев он не дал.
В конце ноября Полиция безопасности сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже, то есть незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью их передачи иностранному государству непосредственно или через посредника.
Передача "Ничего личного" сообщила, что задержанный был членом "Согласия" и является ветераном войны в Афганистане. Он регулярно поддерживал контакты с бывшими сослуживцами в России и именно им мог передавать информацию о следующих по железной дороге грузах НАТО.
Красноперов работал в елгавском отделении LDz путевым мастером и возглавлял участок из 15 человек.
Представьте себе каждый из нас может оказаться репресированым за фото натовских эшелонов! СССР отдыхает!
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Тем, кто сфоткал покоцанную натовскую технику пожизненное грозит - за клевету и дескридитацию армии НАТО?
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