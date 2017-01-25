Происшествия |

Министерство земледелия делает все возможное для решения вопроса об арестованном в Норвегии латвийском рыболовецком судне, сообщил министр земледелия Янис Дуклавс.

"Как только мы узнали об этой проблеме, я отправил письмо еврокомиссару по окружающей среде, мореходству и рыболовству Кармену Велла с просьбой незамедлительно разрешить неприятную ситуацию. В понедельник в Европейском директорате по рыбному хозяйству представители Минземледелия встретились с чиновниками высокого ранга и обсудили этот вопрос, во встрече участвовал также посол Латвии в Брюсселе Юрис Шталмейстарс", - сказал он.

"Так что хочу подчеркнуть, что мы все время поднимаем этот вопрос в Брюсселе", - добавил Дуклавс.

Как сообщалось, в связи с выловом снежных крабов на территории Норвегии, в водах Шпицбергена (Свальбарда), арестовано латвийское судно Senators.

Как сообщила The Independent Barents Observer, латвийское судно было задержано на прошлой неделе за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны Senators был доставлен к берегу и передан полиции.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вручило посольству Норвегии ноту с просьбой освободить латвийское рыболовное судно, задержанное властями этой страны за лов снежного краба.

Как заявил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, также в ноте содержится просьба не препятствовать лову, который ведется в соответствии с международными соглашениями.

Он сослался на правовые документы, в том числе на заключенный в 1980 году Европейским сообществом и Норвегией договор о рыболовстве, согласно которому каждый год стороны дискутируют о правах на лов, в том числе о правах судов стран ЕС на лов в водах, которые не являются водами ЕС, включая лов в водах архипелага Шпицберген (Свальбард).