Происшествия |

В среду в Риге автомобиль Lexus наехал на двух школьниц 2007 года рождения, которые с травмами доставлены в больницу, передает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в Госполиции, авария произошла на углу ул. Барона и Таллинас. Автомашиной управляла женщина 1979 года рождения.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода совершил еще один автомобиль в Видземе. Авария произошла в Лигатненском крае в 17.40. Водитель автомашины Ford Focus 1997 года рождения наехал на восьмилетнего ребенка, который с травмами был доставлен в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 72 ДТП с 16 пострадавшими.