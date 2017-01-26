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Во вторник 24 января сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Пурвциемс, где в троллейбусе 14-го маршрута пьяные родители были не в состоянии позаботиться о своем грудном ребенке.

Полицейские остановили указанный троллейбус, из которого неохотно вышли изрядно выпившие мужчина и женщина с детской коляской. С родителями начали разговор, в ходе которого можно было почувствовать, что они действительно употребляли алкоголь. Мужчина признался, что пил, а женщина отрицала, требуя провести проверку на алкоголь.

Что касается коляски, то в ней находилась девочка в возрасте примерно трех месяцев, а в корзине для вещей – две двухлитровые бутылки пива.

Полицейские связались с дежурной частью и попросили коллег привезти алкометр. В тот момент, когда женщина поняла, что проверка неизбежна, она стала проявлять агрессию. Тем временем мужчина принял попытку скрыться вместе с коляской. Полицейский бросился в погоню, на призывы остановиться мужчина заявил, что если его задержат – ребенок пострадает. Между тем женщина всячески старалась удержать второго полицейского, чтобы дать время убежать отцу с ребенком.

Когда полицейский догнал мужчину, тот поднял коляску над собой и начал угрожать расправой с ребенком в случае, если его задержат. О сложившейся ситуации была проинформирована дежурная часть, на место отправили ближайшие экипажи.

В ожидании подкрепления полицейский старался успокоить агрессивного мужчину, но тот выхватил малышку из коляски и снова бросился бежать.

Вскоре на место прибыли ближайшие экипажи муниципальной и государственной полиции. Вместе с коллегами из Госполиции сотрудники РМП провели задержание – мужчину схватили сзади, заблокировали руки и отняли ребенка.

На место прибыла и бригада «скорой», которая приняла решение госпитализировать девочку для тщательного осмотра.

После этого полицейские приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Родители задержаны и доставлены в дежурную часть, где алкометр в выдохе матери показал 2,44 промилле, отца – 2,83.

Материалы дела переданы Рижскому Сиротскому суду, Госполиции и отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции для оценки ситуации.

фото: Rīgas Pašvaldības policija