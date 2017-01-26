Происшествия |

Сегодня в Риге на улице Клейсту произошла серьезная автоавария, информирует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в своем аккаунте на Twitter.

По словам спасателей, грузовая фура наехала на легковой автомобиль. Спасатели извлекли из покореженной легковушки пострадавшего и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. Как свидетельствует предоставленная Госполиции информация, в ДТП пострадали водители обеих автомашин.

Департамент сообщения Рижской думы призывает автоводителей к бдительности, указывая, что сейчас на дорогах, мостах и путепроводах стремительно образуется гололед.