Серьезное ДТП в Риге: грузовик смял легковушку, спасателям пришлось поработать
Сегодня в Риге на улице Клейсту произошла серьезная автоавария, информирует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в своем аккаунте на Twitter.
По словам спасателей, грузовая фура наехала на легковой автомобиль. Спасатели извлекли из покореженной легковушки пострадавшего и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. Как свидетельствует предоставленная Госполиции информация, в ДТП пострадали водители обеих автомашин.
Департамент сообщения Рижской думы призывает автоводителей к бдительности, указывая, что сейчас на дорогах, мостах и путепроводах стремительно образуется гололед.
Šodien Rīgā bija noticis smags csng - smagais auto uzgāzies virsū vieglajam auto. Aicinam būt uzmanīgiem, jo ceļi šobrīd ir neparedzami!! pic.twitter.com/T1ddKoj4Uv— VUGD (@ugunsdzeseji) January 26, 2017