Крупный улов: у перекупщика краденого обнаружены залежи автозеркал и фар (1)

фото

Происшествия | 26 января 2017 года, 21:48

Сотрудники Госполиции обнаружили у недавно задержанного перекупщика краденого и в связанных с ним автосервисах почти 200 украденных комплектов автомобильных зеркал и фар, рассказал журналистам начальник криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

У мужчины найдены 144 комплекта автомобильных зеркал и 21 комплект фар. В пяти автосервисах обнаружено еще 28 комплектов фар.

Обворованные автомобили были достаточно дорогими, добавил Созинов.

фото

Мужчина занимался тем, что "выпускал на вторичный рынок" ворованные запчасти. Из причастных автосервисов четыре работали официально, а один был нелегальным.

Задержанный 1973 г. рожд. ранее был судим за скупку краденого и преступления, связанные с наркотиками.

Полиция еще выяснит, сознательно ли работники автосервисов покупали краденые автозапчасти.

фото

Хотя в прошлом году в Риге угнано на 100 автомашин меньше по сравнению с 2015 годом, такой вид преступления, как кража зеркал и фар, не утратил своей актуальности. По словам Созинова, борьба с этими преступлениями иногда напоминает "борьбу с ветряными мельницами".

Автомашины среднего класса крадутся, чтобы позже распродавать их на запчасти, используя перекупщиков и автосервисы.

фото

Полиция в прошлом году обнаружила у преступников специальное устройство с антенной, которое облегчает ворам доступ к автомашине. Преступники с таким устройством находятся недалеко от владельца авто, например, рядом с супермаркетами. Полиция призывает сообщать о таких подозрительных людях и о "левых" автосервисах.

Комментарии 1
Total успех1 минуту назад
эуропа .......успех !!!!!Представьте немца или голландца,который этим занимается .....
Ответить