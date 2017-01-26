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Сотрудники Госполиции обнаружили у недавно задержанного перекупщика краденого и в связанных с ним автосервисах почти 200 украденных комплектов автомобильных зеркал и фар, рассказал журналистам начальник криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов.

У мужчины найдены 144 комплекта автомобильных зеркал и 21 комплект фар. В пяти автосервисах обнаружено еще 28 комплектов фар.

Обворованные автомобили были достаточно дорогими, добавил Созинов.

Мужчина занимался тем, что "выпускал на вторичный рынок" ворованные запчасти. Из причастных автосервисов четыре работали официально, а один был нелегальным.

Задержанный 1973 г. рожд. ранее был судим за скупку краденого и преступления, связанные с наркотиками.

Полиция еще выяснит, сознательно ли работники автосервисов покупали краденые автозапчасти.

Хотя в прошлом году в Риге угнано на 100 автомашин меньше по сравнению с 2015 годом, такой вид преступления, как кража зеркал и фар, не утратил своей актуальности. По словам Созинова, борьба с этими преступлениями иногда напоминает "борьбу с ветряными мельницами".

Автомашины среднего класса крадутся, чтобы позже распродавать их на запчасти, используя перекупщиков и автосервисы.

Полиция в прошлом году обнаружила у преступников специальное устройство с антенной, которое облегчает ворам доступ к автомашине. Преступники с таким устройством находятся недалеко от владельца авто, например, рядом с супермаркетами. Полиция призывает сообщать о таких подозрительных людях и о "левых" автосервисах.