Происшествия |

На этой неделе, в одной из квартир в микрорайоне Югла было обнаружено тело 7-месячного мальчика, который на протяжении 12 часов был оставлен без внимания взрослых.

Как сообщили в Госполиции, в среду, 25 января стражи порядка получили информацию от бригады "скорой" помощи о том, что в одной из квартир на Югле обнаружен труп 7-месячного мальчика. На место происшествия отправились сотрудники Рижского участка полиции "Тейка".

Родители рассказали стражам порядка, что все время находились в квартире, однако в ночь со вторника на среду, в течение 12 часов, с 22.00 вечера до 10.00 утра не обращали на ребенка внимание.

Отец ушел на работу утром 25 января, не посмотрев, что делает сын. Около 10.00 мать заметила, что ребенок затих. Когда она подошла к его кроватке, то обнаружила, что мальчик мертв, после чего вызвала "скорую".

На теле ребенка не было обнаружено признаков насилия. Тело мальчика направлено на экспертизу.

Известно, что мать 1993 года рождения ранее была лишена родительских прав на двух малолетних детей. На данный момент эти дети не проживают в семье. Также известно, что родители ранее не были судимы.

В связи с происшествием начат уголовный процесс. О случившемся также проинформированы Социальная служба и Сиротский суд.