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Благодаря помощи прохожего, в центре Риги удалось спасти жизнь пожилому человеку, сообщает Служба неотложной медицинской помощи.

Случай произошел в пятницу в Риге. Некий мужчина заметил в автомобиле потерявшего сознание человека и позвонил в «скорую». Ожидая медиков, он оказал 72-летнему мужчине первую помощь, сделав массаж сердца.

В целом вчера медики приняли 1252 вызова, 166 из которых были связаны с различными травмами.