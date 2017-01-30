Происшествия |

Погибшие в квартире социального дома в Добеле супруги скончались в результате передозировки наркотиков, свидетельствуют результаты медицинской экспертизы.

Согласно результатам экспертизы, в найденных на месте происшествия шприцах обнаружены сильнодействующие наркотики.

Как рассказала руководитель Земгальского участка Госполиции Юрис Стальгевицч, причины смерти 9-месячного ребенка пока точно не установлены, так как экспертиза пока продолжается.

Как сообщалось, 3 января в Добеле обнаружены скончавшиеся супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода. В полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г.р. и женщина 1993 г.р., а под кроватью — мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода и обезвоживания. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет. Они, в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

В последний раз молодую женщину видели 27 декабря. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Признаков насильственной смерти у умерших не констатировано.