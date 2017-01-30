Происшествия |

Группа из семи человек на протяжении трех лет держала в рабстве более десятка одиноких людей, бездомных и алкоголиков, сообщили в полиции.

Как на пресс-конференции рассказали представители Госполиции, 16 людей подвергались физическому насилию в антисанитарных условиях, среди которых были и одинокие престарелые люди.

Хозяин одной из "точек" в Елгаве устроил в полуподвальном помещении "ферму поддержки", где преступники держали бездомных, забирали их пособия, а вместо этого периодически давали им еду и алкоголь. Если бездомные пытались сбежать, то их избивали.

Уголовное дело заведено по отношению к семи людям, а два человека заключены под стражу.

фото: Valsts policija