Рижская полиция нашла объявленного в розыск пенсионера
Происшествия | 30 января 2017 года, 17:19
Ночью 27 января сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Брасу, заметили некоего седовласого мужчину, который был похож на недавно объявленного в розыск пенсионера.
Стражи порядка обратились к мужчине и связались с дежурной частью, чтобы уточнить информацию о пропавшем пенсионере. Пожилой мужчина рассказал, что он заблудился и не может найти дорогу домой.
Проверка данных пенсионера подтвердила: это действительно пропавший мужчина, недавно объявленный в розыск.
Полицейские доставили 88-летнего мужчину домой, где встретились с целой группой людей, уже готовых отправиться на поиски пропавшего. Пожилой человек живым и здоровым передан родным.
Источник: Riga.lv