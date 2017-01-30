Происшествия |

Ночью 27 января сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Брасу, заметили некоего седовласого мужчину, который был похож на недавно объявленного в розыск пенсионера.

Стражи порядка обратились к мужчине и связались с дежурной частью, чтобы уточнить информацию о пропавшем пенсионере. Пожилой мужчина рассказал, что он заблудился и не может найти дорогу домой.

Проверка данных пенсионера подтвердила: это действительно пропавший мужчина, недавно объявленный в розыск.

Полицейские доставили 88-летнего мужчину домой, где встретились с целой группой людей, уже готовых отправиться на поиски пропавшего. Пожилой человек живым и здоровым передан родным.

Источник: Riga.lv