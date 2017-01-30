Происшествия |

Ученик 5 класса Пушкинского лицея 11-летний Александр Дмитриев, до сих пор не вернулся домой из школы. Родители объявили ребенка в розыск, сообщает поисковая организация Bezvests.lv. Со слов близких известно, что Александр вышел из школы сегодня, 30 января, в 14.33 и до сих не вернулся.

Добровольцы Bezvests.lv планируют в ближайшее время поисковое мероприятие в Риге. "Всех, кто готов помочь добровольцам в поисках, просим быть в полной готовности выехать в ближайшее время. Район сбора будет объявлен в ближайшее время. Следите за нашими новостями в фейсбуке. Пока проверяется район в Пардаугаве", - сказано на странице поисковой организации в Facebook.

Чуть позднее добровольцы попросили желающих помочь подождать, пока будет дан ориентир для сборов.

"Уважаемые наши добровольные помощники и сочувствующие! Просьба набраться терпения и не звонить на телефон Bezvests.lv. Пока неясна точка сбора, взвешиваем всю информацию. Как только примем решение, сразу сообщим. Пока возможное местонахождение ребенка Пардаугава. Общественный транспорт.Внимание пассажирам и водителям", - сказано в сообщении.

Всех, кто видел пропавшего ребенка или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084!