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Фото с места поисков в районе станции Засулаукс

11-летний Александр Дмитриев, ранее объявленный в розыск, найден, об этом сообщила Госполиция в своем аккаунте в Facebook.

Добровольцы Bezvests.lv, которые объявили поисковых мероприятиях, также опубликовали сообщение о найденном ребенке, поблагодарив всех сочувствующих людей за отзывчивость.

"Ребенок найден! Он жив и здоров, его жизни ничто не угрожает. Проверили район станции Засулаукс и Калнциемсого моста, но нашли его совсем в другом месте. Всем большое спасибо за проявленную оперативность. Спасибо всем, кто был готов выехать на поиски. Большое спасибо за неравнодушие и отзывчивость!", - сказано в сообщении порталу Mixnews.

Как сообщал портал Mixnews, в понедельник, 30 января около 22:30 был объявлен в розыск ученик 5 класса Пушкинского лицея 11-летний Александр Дмитриев, который не вернулся из школы (занятия закончились в 14:30 и вплоть до 22-ух часов не вернулся домой.

Госполиция, муниципальная полиция, а также добровольцы Bezvests.lv вели оперативные поиски ребенка в районе предполагаемого нахождения мальчика в Пардаугаве. Как сообщила полиция, "мальчик,вероятно, ездит по Риге и не хочет возвращаться домой. Фото ребенка было передано всем патрулям полиции. Информация об этом также была передана транспортному предприятию Rīgas satiksme. Но спустя полтора часа после начала поисков, ребенок был найден.

Фото с места поисков в районе Калнциемского моста

Стоит отметить, что сразу же после публикации информации о пропаже, сотни людей откликнулись на помощь, делая публикации в социальной сети Facebook. Многие высказывали желание приехать и помочь в прочесывании местности.

Добровольцы в Facebook рассказали также подробности поисковой операции.

"К счастью, на сей раз массовые поиски не понадобились, добровольцы обошлись своими силами. Небольшая группа волонтеров проверила район Пардаугавы - в окрестностях Калнциемского моста и станции Засулаукс. Добровольцы обошли дворы, опросили прохожих, пассажиров электрички и станционных рабочих. Мальчика никто не видел. В процессе поисков волонтеры пытались проверить и проанализировать информацию, поступающую одновременно из разных источников, поэтому коммуникация с сочувствующими и желающими присоединиться, была несколько затруднена. В результате пропавший ребенок был найден некоторое время спустя в несколько другом районе. Всем большое спасибо. Отбой тревоги. P.S. Убедительная просьба на будущее - ждать информации и рекомендаций на ленте, непрерывные звонки по телефону отвлекают волонтеров от поисков и не дают сосредоточиться", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Фото с места поисков Bezvests.lv