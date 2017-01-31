Происшествия |

Сестра 11-летнего Александра Дмитриева, который в понедельник поздно вечером был найден и доставлен домой, от имени семьи мальчика выразила благодарность всем, кто уделил свое время поиску их ребенка и объяснила, что же произошло.

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках 11-летнего Александра Дмитриева: полиция, волонтеры, организация Bezvests.lv, новостные порталы, а также сотни людей, сделавших репосты по группам и своим личным страницам в социальных сетях! Благодаря вашей отзывчивости и оперативной работе спецслужб ребенок был найден и сейчас находится дома с родителями!", - пишет девушка.

Также по словам родственницы, Дмитрий не сбежал из дома и не является "бродяжкой", как могли подумать многие, а попал в неприятную ситуацию.

"Он не ушел из дома, не заигрался с друзьями, как могло показаться многим. Ребенок попал в неприятную ситуацию, которая могла случиться с каждым — конфликт со сверстниками, который привел к таким последствиям. Слава Богу, что все хорошо закончилось, и мы надеемся, что больше такого не повторится никогда! Тот ужас, который пережили мы, ни дай Бог никому пережить! Берегите своих детей, и еще раз огромное всем спасибо за то, что не остались равнодушными к чужой беде! Родные Александра", - сказано в сообщении.

Как сообщал портал Mixnews, в понедельник, 30 января около 22:30 был объявлен в розыск 11-летний ученик Пушкинского лицея, который не вернулся из школы (занятия закончились в 14:30 и вплоть до 22-ух часов не вернулся домой).

Госполиция, муниципальная полиция, а также добровольцы Bezvests.lv вели оперативные поиски ребенка в районе предполагаемого нахождения мальчика в Пардаугаве. Как сообщила полиция, "мальчик,вероятно, ездит по Риге и не хочет возвращаться домой. Фото ребенка было передано всем патрулям полиции. Информация об этом также была передана транспортному предприятию Rīgas satiksme. Спустя полтора часа после начала поисков, ребенок был найден.

Стоит отметить, что сразу же после публикации информации о пропаже, сотни людей откликнулись на помощь, делая публикации в социальной сети Facebook. Многие высказывали желание приехать и помочь в прочесывании местности.