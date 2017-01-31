Кенгарагс: 16-летний юноша совершил сексуальное нападение на ребенка (10)
Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали 16-летнего подростка, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
По данным пресс-службы РРУП, в минувшую пятницу в подъезде одного из домов в Кенгарагсе неизвестный преступник напал на 10-летнюю девочку.
Было установлено, что злоумышленник обратил внимание на свою жертву еще в троллейбусе 15-го маршрута, когда школьница возвращалась домой из центра. Он вышел с ребенком на остановке и следовал по пятам.
Девочка, подойдя подъезду, позвонила по домофону матери, чтобы та открыла двери. Женщина нажала на кнопку, дверь открылась, но вслед за ребенком в подъезд вломился и преследователь. Он схватил девочку за куртку, удерживал ее, а затем расстегнул брюки и оголил половые органы. Ребенок стал кричать, что спугнуло нападавшего, и он сбежал.
Потерпевшая рассказала о ЧП матери, а та срочно передала информацию в полицию. В ходе следствия было установлено, что нападение мог совершить юноша 2000 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. 29 января его удалось задержать в Юрмале, куда парень уехал отдохнуть.
По делу начат уголовный процесс. У полиции пока нет оснований полагать, что подросток может быть причастен к аналогичным преступлениям в Риге и окрестностях.
Однако, если в вашем распоряжении имеется подобная информация, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию.
Тяжелая тема. Жаль, что ей мало внимания уделяется. Иногда думаешь, что может и правильно было, когда отцы отводили своих сыновей в публичные дома.
Думаю, что с парнем сейчас должна происходить серьёзная командная работа и непременно с сильными психологами профессионалами. Он ведь даже мог и не понять, что он сделал.
Потому как низ тела уже работает, а голова нет.
И с девочкой тоже надо серьёзно работать, чтоб негативные последствия на психике не сказались.
Родителям обеих сторон - сил, мудрости и терпения.