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Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали 16-летнего подростка, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

По данным пресс-службы РРУП, в минувшую пятницу в подъезде одного из домов в Кенгарагсе неизвестный преступник напал на 10-летнюю девочку.

Было установлено, что злоумышленник обратил внимание на свою жертву еще в троллейбусе 15-го маршрута, когда школьница возвращалась домой из центра. Он вышел с ребенком на остановке и следовал по пятам.

Девочка, подойдя подъезду, позвонила по домофону матери, чтобы та открыла двери. Женщина нажала на кнопку, дверь открылась, но вслед за ребенком в подъезд вломился и преследователь. Он схватил девочку за куртку, удерживал ее, а затем расстегнул брюки и оголил половые органы. Ребенок стал кричать, что спугнуло нападавшего, и он сбежал.

Потерпевшая рассказала о ЧП матери, а та срочно передала информацию в полицию. В ходе следствия было установлено, что нападение мог совершить юноша 2000 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. 29 января его удалось задержать в Юрмале, куда парень уехал отдохнуть.

По делу начат уголовный процесс. У полиции пока нет оснований полагать, что подросток может быть причастен к аналогичным преступлениям в Риге и окрестностях.

Однако, если в вашем распоряжении имеется подобная информация, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию.