Происшествия |

74-летний житель села Эглюпес Инчукалнской волости Янис Слогс пропал без вести 26 января 2017 г. Мужчина живет на улице Варну. О его пропаже сообщили Bezvests.lv родственники пенсионера, живущие отдельно.

Янис живет один, поэтому достоверно неизвестно, в какое время он пропал. Соседи последний раз его видели 26 января. На звонки близких 27 и 28 января Янис не отвечал. Это родственников насторожило, и они объявили мужчину в розыск.

"С момента своего исчезновения Янис ни с кем не созванивался, да и телефон его остался дома. Бывало, что засидится у соседей за разговорами, но всегда в тот же день возвращался домой, к своей любимой собаке. Заботясь о своем любимце, он никогда не оставался ночевать в Риге, всегда возвращался домой в свое село. В выходные мы заволновались, когда не смогли до него дозвониться" - рассказывает родственница пропавшего.

ПРИМЕТЫ: Рост 176 см. Худощавого телосложения, ходит медленно (проблемы с суставами), глаза серого цвета, на левом глазу белое пятно. Обычно одевается в одежду темного цвета, носит клетчатую рубашку.

Всех, кто видел пропавшего мужчину ли что-то знает о его возможном месте нахождения, просят срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.