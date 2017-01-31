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Дом в Ливберзской волости Елгавского края, где держали взаперти одиноких людей, уже несколько лет входил в поле зрения муниципальных служб, но жители дома не жаловались на условия жизни и отказывались от помощи, рассказала руководитель по общественным отношениям самоуправления Даце Канепоне.

Как сообщалось, в Елгавском крае задержана группа преступников, которые на протяжении ряда лет похищали одиноких людей, регулярно били их, держали взаперти и опустошали их банковские счета, ранее сообщил начальник криминальной полиции Земгальского регионального управления полиции Юрис Стальгевич.

В группировку входили четверо мужчин и три женщины, которые занимались не только вымогательством, но и торговлей нелегальным алкоголем и сигаретами.

Покупатели оставались перед ними в долгу, и тогда преступники отнимали у них банковские карты и снимали деньги, например, пособия по инвалидности. У людей отнимали паспорта и держали их в антисанитарных условиях в двух зданиях в Елгавском крае. Также их использовали как рабов.

По словам Канепоне, бесхозная недвижимость была замечена еще в 2012 году, и там побывал социальный работник, чтобы оценить условия жизни клиента, подавшего заявку на статус нуждающегося.

В течение четырех лет в доме жило до пяти человек. Полиция самоуправления знала о "точке", и дело уже как минимум два года находится в оперативной разработке Госполиции.

Полицейские обследовали данное место в сотрудничестве с работниками социальной службы до четырех раз в год. Судя по документам, часть обитателей были жителями Елгавы.

Им предлагалась помощь, например, проживание в пансионате, но она всегда отклонялась. Люди часто бывали пьяными или в состоянии похмелья, дом - грязным, но отапливаемым.

"Нельзя силой поместить людей, которые сами отказываются от любой социальной помощи, ни в приют, ни в пансионат", - заявила Канепоне.

Начальник полиции самоуправления Елгавы Харальд Даугинович отказался комментировать происходящее, заявив лишь, что в сходных условиях в Латвии живут целые семьи.

По словам руководителя управления по социальным делам Риты Стуране, управление не располагает данными о том, что пленники преступников были елгавчанами.

Фото: Valsts policija