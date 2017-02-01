Происшествия |

В ночь на 31 января работники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что беседа двух таксисов из конкурирующих между собой фирм закончилась дракой.

В момент, когда полицейские подоспели к месту события, оба таксиста уже не конфликтовали.

В ходе беседы выяснилось, что причиной раздора стала общественная стоянка. Один из таксистов поставил свою машину на предусмотренное для этого место, а подошедший к нему второй таксист сказал, что заплатил за эту стоянку, и она принадлежит ему. На вопрос кому и каким образом заплатил таксист за общественную стоянку, водитель не ответил, но утверждал, что скоро придет какой-то человек, который все пояснит.

После словесной перепалки завязалась драка. Таксист, которому якобы принадлежит общественная стоянка, лбом разбил губу своему коллеге. Защищаясь, второй таксист разбил первому нос.

Во время беседы с полицейскими второй водитель такси (тот, что «купил стоянку») отрицал, что начал драку, обвиняя во всем другого.

Учитывая травмы, на место происшествия была вызвана бригада Неотложной медицинской помощи. Медики осмотрели мужчин, но необходимости в госпитализации не нашли.

По факту хулиганства Рижская муниципальная полиция начала административное дело.

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