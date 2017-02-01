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Полиция распространила фоторобот молодого человека, который подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетнего лица.

Попытка изнасилования была совершена в декабре прошлого года в Вентспилсе, в районе улицы Сигулдас около 20:30.

Рост подозреваемого – примерно 1,75 м, возраст – 22-29 лет, телосложение среднее, возможно, худощавое.

Был одет в черную кожаную куртку, светло-серые спортивные штаны с надписью NIKE, светло-серый капюшон, черные туфли с острыми носами. Говорил на латышском языке.

Если вы узнаете этого человека, просьба звонить в Вентспилсский участок Госполиции по тел. 63604702, старшему инспектору В. Лейтане по тел. 63604750 или 110.