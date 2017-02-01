Происшествия |

В Саласпилсе сегодня около 14 часов возник крупный пожар - горел двухэтажный жилой дом, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Незадолго до 14-ти часов ГПСС получила вызов на пожар, возникший на улице Ригас в Саласпилсе, где открытым пламенем горел жилой дом. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, в целом в тушении пожара участвовал 21 пожарный. Горели крыша жилого дома площадью 150 кв. м и перекрытие между стенами.

Šobrīd tiek dzēsts ugunsgrēks Rīgas ielā Salaspilī,kur ar atklātu liesmu deg divstāvu dzīvojamās mājas jumts. Satiksme slēgta abos virzienos pic.twitter.com/yPdulBkWp0 — VUGD (@ugunsdzeseji) February 1, 2017

В 15.14 пожар был локализован, а в 18.12 - полностью ликвидирован, сейчас там проводятся мероприятия по ликвидации его последствий.