Крупный пожар в Саласпилсе: жилой дом горел открытым пламенем (1)

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Происшествия | 1 февраля 2017 года, 18:35

В Саласпилсе сегодня около 14 часов возник крупный пожар - горел двухэтажный жилой дом, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Незадолго до 14-ти часов ГПСС получила вызов на пожар, возникший на улице Ригас в Саласпилсе, где открытым пламенем горел жилой дом. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, в целом в тушении пожара участвовал 21 пожарный. Горели крыша жилого дома площадью 150 кв. м и перекрытие между стенами.

В 15.14 пожар был локализован, а в 18.12 - полностью ликвидирован, сейчас там проводятся мероприятия по ликвидации его последствий.

Комментарии 1
Irina Vazgauskiene2 часа назад
Larisa Isata
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