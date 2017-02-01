Происшествия |

В это воскресенье, 5 февраля 2017 года Bezvests.lv планирует поиски пропавшего без вести пожилого человека Яниса Слогса в окрестностях села Эглюпес Инчукалнской волости, сообщает поисковая организация в своем аккаунте в Facebook.

"Искать будем пропавшего без вести 74-летнего Яниса Слогса. Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, предположительно 26 января, и не вернулся. Телефон остался дома. Родные, не дозвонившись объявили розыск", - говорится в сообщении.

Поисковики из волонтерской организации Bezvests.lv побывали на вероятном месте пропажи пожилого человека и оценили местность.

"Сегодня (01.02) небольшая группа волонтеров Bezvests.lv побывала на месте и осмотрела территорию предстоящего поиска. Она довольно обширна. Потребуются дополнительные силы", - сказано в сообщении поисковиков.

"Всех, кто желает присоединиться в качестве волонтеров и помочь в поисках, ждем в воскресенье на въезде в поселок Эглюпе. Просим одеваться по погоде, взять с собой питьевую воду", - сказано в сообщении.

10:00 - начало поискового мероприятия.

Точка сбора: на въезде в село Эглюпес

Карта местности ЗДЕСЬ.