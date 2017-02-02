Происшествия |

14-летний Кристап Зариньш (род. 2002 г.) вчера, 1 февраля 2017 г., не вернулся из школы домой. Последний раз его видели в день пропажи недалеко от автостанции в Вецумниеки Вецумниекского края - около 16:00 1 февраля. Родители заявили в Бауский участок полиции и обратились за помощью в Bezvests.lv, сообщается в аккаунте поисковой орагнизации на Facebook.

ПРИМЕТЫ: Был одет в черную куртку с капюшоном, (с отражателем на спине), серо-зеленые джинсы и коричневые ботинки. Под курткой - черная спортивная кофта. На спине был черный рюкзак с отражателями.

Всех, кто видел парня или что-то знает о его возможном месте нахождения, просьба срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.