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В Рижскую полицию самоуправления поступила информация о том, что в Старой Риге просит милостыню подросток.

Как сообщили BaltNews.lv в пресс-службе Рижской полиции самоуправления, по указанному адресу они встретили 13-летнего мальчика. Он объяснил, что вовсе не попрошайничал, а спрашивал у прохожих который час.

О случившемся тут же были проинформированы родители мальчика, которые попросили доставить ребенка по месту жительства. Дома мальчика встретил гражданский муж мамы, который рассказал, что придя домой с работы, слышал, что парень собирался встретиться с друзьями, но ничего не знал о его планах просить милостыню. Полицейские обследовали место жительства ребенка и установили, что условия проживания приемлемые. С матерью ребенка проведена беседа.

За последние месяцы полицейские получили несколько вызовов в упомянутый район на случаи, когда несовершеннолетний ребенок стоял с протянутой рукой. Например, 6 января во второй половине дня полицейские получили сообщение об этом же мальчике, который попрошайничал у здания Латвийской Национальной оперы.

Тогда мальчик заявил полицейским, что хотел попасть в платный туалет в торговом центре, но у него не было денег. Поэтому он просил деньги у прохожих.

Внешний вид ребенка не свидетельствовал о том, что он нуждается в подаяниях. К тому же по словам мальчика оказалось, что он проживает рядом, в Старой Риге. Полицейским рассказ ребенка показался неубедительным, так как не было никаких причин, почему он не мог дойти до дома и воспользоваться туалетом там.

Учитывая, что мальчик уже трижды попадал в поле зрения полиции, было возбуждено административное дело о невыполнении родителями своих обязанностей. Также материалы дела направлены для оценки отделу по борьбе с детскими правонарушениями Рижской муниципальной полиции.